إيقاف إعلامي رياضي بسبب عبارات غير لائقة

المواطن – الرياض

قرر اتحاد الإعلام الرياضي السعودي، إيقاف الإعلامي عايد الرشيدي، عن الظهور الإعلامي، وذلك بسبب العبارات غير اللائقة التي تحدث بها خلال ظهوره في برنامج سوالف رياضية، والذي يذاع على قناة 24 الرياضية.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن اتحاد الإعلام الرياضي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، توصلا إلى قرار إيقاف الإعلامي الرياضي واستدعائه للتحقيق بسبب العبارات غير اللائقة التي أطلقها على الشاشة.

وتسببت تلك العبارات في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين طالبوا باتخاذ قرار عاجل تجاهه، ودشنوا وسمي “إيقاف عايد الرشيدي مطلب”، و “عايد الرشيدي جاب العيد”، حيث طالبوا بإيقافه من خلالهما.

وتفاعل الكثيرون مع الوسم ومن بينهم حساب باسم سيد ذلك القصر، والذي قال: “عايد أنت لم تحترم القناة ولم تحترم الضيوف ولم تحترم المشاهدين ولم تحترم نفسك، يا عايد أرجوك دع الرياضة لأهلها”.

كما غرد الوطن خط أحمر قائلاً: ” لا حول ولا قوة إلا بالله، والله عيب مثل هذا الكلام يقال في الإعلام ومن شخص يقال عنه إعلامي للأسف”.

بينما قال أبو فهد الحارثي: “القنوات التي تجمَع المتعصبين الذين يسمون أنفسهم إعلاميين رياضيين يجب أن توقف ويوقف كل متعصب، ما ذنب أبناءنا الذين يشربون التعصب ليل نهار، أوقفوا كل متعصب ولا تفتحون لهم قنوات تجني علينا وتخرَج جيل أكثر تعصب”.

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