إيقاف مواطن تعمد الاعتداء على زوجته وإحراق منزله بجازان

المواطن – خالد الأحمد – جازان

ألقت شرطة جازان القبض على شخص اعتدى على زوجته وأشعل النار في منزله.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، أنه بالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقًا في منزل بقريه صليبة، بتاريخ يوم الثلاثاء ١٤٤١/٦/١٧هـ ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

وأضاف، أنه اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق، حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.

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