اتحادي: أي مدرب يدرب الهلال “يرتاح”

المواطن - محمد سمعه

أكد جمال عارف، الناقد الرياضي المعروف بميوله لنادي الاتحاد، أن أي مدرب يُدرب النجوم الحاليين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يشعر بالراحة.

وتحدث جمال عارف لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “أي مدرب يدرب نادي الهلال حاليًّا “يرتاح”؛ لأن الفريق الهلالي مليء بكوكبة من النجوم، ولا يوجد لديه أي مشكلة”.

وأضاف عارف: “حقيقة الهلال يقدم نتائج إيجابية، ولكن غياب اللاعب محمد البريك أثّر على الزعيم سلبيًّا خلال الفترة الماضية، ويعجبني كثيرًا أن الحارس عبدالله المعيوف يعمل من أجل تطوير أدائه دون أن ينتظر هذا الأمر من أي مدرب”.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والرائد، انتهى بتقدم الأزرق بثنائية دون رد، حيث سجل الأزرق الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم نجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إضافة ثاني أهداف الهلال من ركلة جزاء بالدقيقة الثانية والأربعين.

وفي الشوط الثاني، سجل الرائد هدفه الوحيد في الدقيقة الستين من ركلة جزاء بعد خطأ من المدافع علي البليهي لاعب الهلال.

وتصدى الحارس عبدالله المعيوف، حارس الهلال، لركلة جزاء ثانية من نادي الرائد في الدقيقة الـ88، كما أن تألق المعيوف لم يتوقف عند هذا الحد بل سجل الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء بالدقيقة السادسة والتسعين.

أصبح رصيد نادي الهلال بعد الفوز 38 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 27 نقطة بالمركز السادس.

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