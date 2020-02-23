اختراق وكالة DISA المسؤولة عن حماية بيانات دونالد ترامب 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة أنظمة المعلومات الدفاعية DISA، إن شبكتها تعرضت للخطر، حيث أرسلت رسائل إلى الضحايا المحتملين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ للتحذير من خرق للبيانات لأحد الأنظمة الذي تديره الوكالة.

ووكالة DISA هي المكلفة بتوفير تكنولوجيا المعلومات ودعم وحماية الاتصالات الآمنة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس ونائبه وموظفوهم والجهاز السري الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار أعضاء القوات المسلحة.

وبحسب موقع TechCrunch، فإن البيانات التي تعرضت للاختراق أرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات الحساسة، بحسب ما قالت رسالة الوكالة والتي أوضحت أيضًا أن الاختراق وقع في الفترة بين شهري مايو ويوليو 2019.

ويُذكر أن DISA هي قسم من وزارة الدفاع، وتضم نحو 8 آلاف موظف يتنوعون بين أفراد عسكريين ومدنيين.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت في الأسبوع الماضي 4 أفراد من الجيش الصيني باختراق وكالة التصنيف الائتماني Equifax، والتي شهدت سرقة أكثر من 147 مليون تقرير ائتماني، وهم أنفسهم من كانوا مسؤولين عن خرق مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي في عام 2015، والذي يُعتقد أنه أكبر انتهاك في تاريخ الحكومة الأمريكية.

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