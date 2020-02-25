ارتفاع الأمواج يغلق كورنيش جدة

المواطن - جدة

تسبب ارتفاع الأمواج في جدة إلى تحويل مسار الكورنيش بشكل مؤقت.

ونبّه مرور محافظة جدة قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش، وذلك لارتفاع أمواج البحر على الطريق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم، والعاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وخليص وجدة ورابغ وميسان.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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