ارتفاع حالات الوفاة بـ كورونا في إيران لـ 14 حالة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد إلى 14 حالة.

وكانت إيران أغلقت الجامعات والمدارس في طهران وعدد من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية، نقلاً عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة في تصريح مساء السبت، وسط أنباء غير رسمية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 18 وفاة.

في سياق متصل، علقت إيران الرحلات الدينية إلى العراق، بسبب مخاوف من انتشار كورونا.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، السبت، أن اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصاً على سلامتهم.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء عن وزارة الصحة إعلانها عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا من العائدين من مشهد الإيرانية. وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية.

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