ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في تايلاند إلى 37 حالة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 37 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن الحالتين أحدهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا، وأحد أفراد أسرتها، يسافر كثيرًا إلى الصين، بينما الحالة الأخرى لسائق يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان على تواصل مع سائحين صينيين.

وفي الصين، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

وأضافت أنه في ما يخص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت الاثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.

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