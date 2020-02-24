ارتفاع عدد مصابي كورونا في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصاً

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 763 حالة، وذلك بعد إصابة 161 حالة جديدة بالفيروس يوم أمس الأحد.

ورفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى إلى الدرجة الرابعة لمواجهة فيروس كوفيد19، نتيجة التزايد الكبير في أعداد المصابين، إضافة إلى ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 7 أشخاص، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين يوم أمس.

وترتبط أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة بكنيسة تقع في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، والتي كانت توجد بها سيدة مصابة بالفيروس تُعرف باسم “المريضة 31″، نقلت العدوى إلى المتواجدين بالمكان.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، يوم أمس، إن الحكومة رفعت حالة التأهب في البلاد لمواجهة المرض القاتل، موضحًا أن رفع مستوى التأهب يُمكن الحكومة من منع الأنشطة العامة بالقوة وأيضًا الإغلاق المؤقت للمدارس.

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