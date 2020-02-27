ارتفاع مصابي فيروس كورونا في إسبانيا إلى 23 حالة

المواطن - متابعة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 23 حالة بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة.

وقال التلفزيون الإسباني الرسمي نقلًا عن مصادر في وزارة الصحة الإسبانية، مساء أمس الخميس، إن أحد المصابين الجدد هو مهندس إيراني يبلغ من العمر 28 عامًا، وصل إلى إسبانيا منذ أيام قليلة للعمل في مشروع تكنولوجي في مدينة (بلد الوليد)، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية وضعت 14 عاملًا كانوا على اتصال معه تحت الرقابة الصحية”.

وأكد تشخيص ست حالات جديدة في مدينة (فالنسيا) شرقي البلاد وحالة جديدة أخرى في مدينة (شقوبية) شمال غرب مدريد.

وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة في (فالنسيا) الساحلية إلى ثماني حالات، علمًا أن هناك أربع حالات مشخصة في العاصمة مدريد وثلاث حالات في (برشلونة) وخمس حالات في (جزر الكناري) وحالة أخرى في (إشبيلية) بإقليم (الأندلس) جنوبًا.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر