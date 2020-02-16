استدعاء أكثر من 80 ألف سيارة سوبارو لعيوب خطيرة!

المواطن – متابعة

أعلنت شركة سوبارو اليابانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، أنها تستعد لاستدعاء حوالي 81 ألفًا و260 سيارة بالسوق الصيني، في 14 من مارس المقبل.

ويرجع السبب في ذلك إلى عيوب تتعلق بمخاطر الأمان والسلامة، سيتم تصليحها بالمجان، بحسب وكالة الأنباء الصينية للأنباء.

والسيارات التي سيتم استدعاؤها تتمثل في فوريستير، وتم تصنيعها في الفترة من 25 مارس 2013 و25 ديسمبر عام 2015.

وأكدت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أن سوست نظام التعليق الخلفي بالسيارات المقرر استدعاؤها قد تتعرض للتآكل أثناء سير السيارة، وقد تصل إلى تكسرها؛ ما يعرض راكبي السيارة للخطر.

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