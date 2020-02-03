اعتقال سيدة رفضت ارتداء قناع للوجه للوقاية من كورونا

المواطن - متابعة

أخرجت الشرطة الصينية امرأة بالقوة من أحد المتاجر الصينية، بعد رفضها ارتداء قناع الوجه الطبي “الكمامة”، في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو المتسوقة تشيو، أثناء مقاومتها ضابطين في ممر سوبر ماركت بمدينة شنزن، بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين.

وكانت الحكومة المحلية في الصين قد أصدرت في 26 يناير الماضي، قرارًا يفرض على المواطنين ارتداء قناع الوجه الطبي على مستوى المقاطعة؛ ما جعل عدم ارتدائه في الأماكن العامة، مخالفة يعاقب عليها القانون.

ورفضت تشيو الامتثال للقانون المؤقت الذي يهدف إلى وقف انتشار الفيروس في ووهان، بعدما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 350 شخصًا وإصابة ما يقرب من 10000 شخص آخرين.

وبحسب موظفي السوبر ماركت، فإن عددًا من المتسوقين قد طلبوا من المرأة ارتداء قناع الوجه أو المغادرة؛ ما أدى إلى نشوب شجار بينها وبين بعض المتسوقين.

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