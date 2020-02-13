افتتاح مواقع خاصة بالأسر المنتجة في جوازات الرياض

المواطن – واس

افتتح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي ببنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبد العزيز الحميدي ،اليوم المواقع الخاصة بمبيعات الأسر المنتجة بمقر جوازات المنطقة الذي تم تخصيصه وتهيئته بشكل مناسب بهدف تقديم الدعم والرعاية لهذه الأسر من خلال برنامج ” مقهى يمام ” وفي خطوة لتوفير منافذ البيع .

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين المديرية العامة للجوازات ممثلة بجوازات منطقة الرياض وبنك التنمية الاجتماعية .

وأوضح اللواء الهباس أن هذه المبادرة تأتي من منطلق تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى جوازات المنطقة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ،منوهاً بدعم مدير عام الجوازات لإقامة مثل هذه الفعاليات والمبادرات الذي عمل على توفير الإمكانات وتذليل الصعوبات في سبيل نجاح هذه المبادرة وضمان فعاليتها على الوجه الأمثل خدمة للأسر المنتجة.

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