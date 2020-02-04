الآسيوي يؤجل مباريات الفرق الصينية رسميًا

المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اجتماعه العاجل، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباريات الفرق الصينية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 حتى شهر أبريل المقبل، لانتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ أندية قوانغتشو إيفرغراند، شنغهاي شينهوا، شنغهاي سيبغ وبكين مسيرتها عندما تنطلق منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 الأسبوع المقبل.

وتأجلت مباريات قوانغتشو، شنغهاي شينهوا وشنغهاي سيبغ حتى شهر أبريل فيما تُستكمل منافسات دور المجموعات في مايو، فيما سيواجه بكين تشيانغراي يونايتد التايلاندي، يوم 18 فبراير، لاستعداده للموسم الجديد بمعسكر في كوريا الجنوبية.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي ويندسون جون: “نحن اجتمعنا في ظروف صعبة من أجل إيجاد حلول تسمح لنا بإقامة مباريات كرة القدم مع ضمان حماية صحة وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين وأطراف اللعبة والجماهير”.

وأضاف في بيان رسمي: “نحن كذلك ندرك أن فيروس كورونا قضية أكبر من كرة القدم، ونتمنى لجميع المصابين أن يتعافوا بأسرع وقت”.

وأثر فيروس كورونا كثيرًا على الكرة الصينية، حيث تسبب في تأجيل إقامة مباراة كأس السوبر، بجانب تأجيل انطلاق منافسات الدوري إلى أجل غير مسمى.

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