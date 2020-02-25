الأحوال الجوية وراء تعليق الدراسة غدًا في حفر الباطن

المواطن - حفرالباطن

أعلنت إدارة التعليم في حفر الباطن تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء؛ بناءً على توصية المختصين بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، ولما قد يترتب عليه من آثار، وبناءً على ما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة.

ويأتي هذا بحسب ما أعلن تعليم حفر الباطن عبر تويتر؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ليتم تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت عدد من إدارات التعليم في بعض المناطق تعليق الدراسة غدًا؛ بسبب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأكدت إدارات التعليم في القصيم وعنيزة والغاط والمجمعة وعفيف والقويعية والقريات أنه تم تعليق الدراسة.

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