الأحوال المدنية توضح سبب رفض تسجيل المولود

المواطن - الرياض

كشفت الأحوال المدنية اليوم السبت عن سبب رفض تسجيل المواليد عبر “أبشر” والذي يظهر في رسالة نصية “عذرًا لا يمكن إتمام عملية تسجيل المولود”.

وأوضحت الأحوال المدنية، في ردها على تساؤل بهذا الشأن “أن هذا الرفض بسبب مضي 30 يوماً من تاريخ تسجيل الولادة دون تسجيل المولود”.

وأضافت أنه يتم فرض غرامة مالية على المتأخرين 30 يوماً عن تسجيل المولود، وتصل إلى إلى 50 ريالًا عن كل عام.

في سياق آخر حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من التأخير في تجديد الهوية الوطنية بعد انتهائها، حيث يترتب على ذلك غرامة تأخير.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مواطن قال فيه: “الأحوال منتهية منذ ٤ أشهر كم الغرامة لو سمحت؟”.

وردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “يتم احتساب ١٠٠ ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، نسعد بخدمتك”.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يجب تجديد الهوية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتوقف مصالحك وتفادياً للغرامة المالية.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر