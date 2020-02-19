الأخضر يعود لتدريباته بعد رباعية فلسطين

المواطن – محمد سمعه

عاد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى تدريباته، اليوم الأربعاء، وذلك بعد التفوق على المنتخب الفلسطيني برباعية دون رد أمس الثلاثاء بالجولة الأولى لبطولة كأس العرب للمنتخبات الشباب.

وقام المدرب بندر باصريح بتقسيم لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، حيث أدت مجموعة تدريبات استرجاعية، بينما أدت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا في الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.

يذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه المنتخب المصري بالجولة الثانية في البطولة بعد غد الجمعة.

من ناحية أخرى، تنطلق غدًا الخميس الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لحساب المجموعة الأولى إذ يلتقي الكويت والعراق عند الساعة 02:45 على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة لحساب المجموعة الأولى، في لقاء يسعى من خلاله المنتخبان لتعويض خسارتهما في الجولة الأولى والمنافسة على بطاقتي التأهل.

وفي اللقاء الثاني الذي يعد لقاء انتزاع الصدارة يلتقي تونس بنظيرة موريتانيا عند الساعة 17:50 على نفس الملعب، وسيتحدد من خلاله أول المتأهلين للدور الثاني بنسبة كبيرة في حال فوز أحدهما على الآخر.

وسيواجه المنتخب البحريني، نظيره منتخب مدغشقر، بينما يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب جيبوتي.

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