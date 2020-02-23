الأخضر يُنهي استعداداته لمواجهة الجزائر

المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، مساء أمس الأحد، استعداداته لمباراته ضد الجزائر ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

واختتم الأخضر الشاب بقيادة بندر باصريح استعداداته لمواجهة الجزائر على ملعب نادي النهضة بحصة تدريبية طبق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

ويلعب المنتخب السعودي ضد الجزائر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

وكان الأخضر قد افتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة فلسطين ونجح في الفوز برباعية دون رد، وتعادل بنتيجة 2/2 ضد المنتخب المصري في الجولة الثانية.

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الثالثة في كأس العرب برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري، فيما يتواجد منتخب الجزائر في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل فلسطين الترتيب بدون رصيد.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر