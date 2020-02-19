الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار رعدية وأتربة مثارة

المواطن – الرياض

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدداً من التحذيرات عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، حول حالة الطقس في المملكة خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة منطقة الحدود الشمالية من أمطار وضباب يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وستشهد هذه الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وذلك من الساعة 12 من صباح الأربعاء، وحتى الثامنة صباحًا.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة وتحديداً الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، من نشاط للرياح وسحب رعدية، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 11 من صباح الأربعاء وحتى السادسة مساءً.

وتشهد منطقة مكة المكرمة وتحديداً أضم والطائف والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى وميسان، رياح نشطة وسحب رعدية يصحبهما تدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء.

أما محافظات الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية، في منطقة مكة لمكرمة فسيشهدون رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبهما تدنٍّ في مدى الرؤية وذلك من الساعة السادسة من صباح الأربعاء وحتى العاشرة مساءً.

كما حذرت الهيئة منطقة المدينة المنورة من رياح نشطة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، وستشهد هذه الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وذلك من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء وحتى العاشرة مساءً.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك على محافظات الخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط، القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وعفيف ومرات، وذلك من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، وحتى السابعة من صباح الخميس.

أما الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات فسيشهدون رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبهما تدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك من الساعة الثامنة من صباح الأربعاء وحتى السادسة مساءً.

بينما ستشهد المنطقة الشرقية وتحديداً الخفجي وحفر الباطن أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء وحتى العاشرة من صباح الخميس.

أما محافظات النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا فسيشهدوا رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك من الساعة الثامنة من صباح الأربعاء وحتى الخامسة مساءً.

ونبهت الهيئة أيضا منطقة القصيم وتحديداً البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة من أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية من الساعة 11 من صبح الأربعاء وحتى الثالثة من صباح الخميس.

وستشهد منطقة حائل رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبهما تدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك في الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وفيما يخص منطقة الجوف فستشهد القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى 11 مساء.

وحذرت الهيئة منطقة تبوك من أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية يسبب تدنياً في مدى الرؤية، وتشمل تلك الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وذلك من الساعة الثالثة صباحا وحتى 11 مساء.

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