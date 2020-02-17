الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار رعدية وأتربة مثارة

المواطن – الرياض

أصدرت الهيئة العاملة للأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات لعدد من مناطق المملكة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية وتحديداً حفر الباطن وقرية العليا، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبهما نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة العاشرة من صباح الأحد وحتى الحادية عشرة من مساء الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن منطقة القصيم تشهد هي الأخرى أتربة مثارة وأمطار رعدية، يصحبهما نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ هذه الحالة في الساعة 12 من مساء الأحد وتستمر حتى الثانية من صباح الثلاثاء.

وستشهد منطقة الرياض رياح نشطة وأتربة مثارة تسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وذلك في الأفلاج والخرج والدوادمي والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ووادي الدواسر، وذلك من الساعة الثامنة من صباح الاثنين وحتى السادسة مساء.

وحذرت الهيئة منطقة الحدود الشمالية وتحديداً العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر من ضباب يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الواحدة من صباح الاثنين وحتى التاسعة صباحاً.

كما نبهت منطقة الجوف من أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصحبها نشاط للرياح السطحية يسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك في القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ هذه الحالة في الساعة الرابعة من صباح الأحد وتنتهي في السادسة من صباح الاثنين.

أما منطقة حائل وتحديداً الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية يسبب تدني مدى الرؤية الأفقية من الساعة الواحدة من صباح الأحد وحتى السادسة من صباح الاثنين.

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