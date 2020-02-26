الأمريكي لتصدير اللحوم يصب اهتمامه على المملكة  

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اختتم مسؤولو الاتحاد الأمريكي لتصدير اللحوم محادثات مع المتخصصين في الأغذية في معرض جلفوود، أكبر معرض لتجارة المواد الغذائية في الشرق الأوسط.

وتحدث دان هالستروم، الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي لتصدير اللحوم، عن فرص تصدير لحوم البقر الأمريكية في المنطقة، حيث قال إن حدث هذا العام أظهر فرصًا في الشرق الأوسط.

ويعزز مسؤولو الاتحاد الأمريكي لتصدير اللحوم تركيزهم على المملكة باعتبارها سوق تصدير يوفر إمكانات كبيرة، بحسب المحطة الإذاعية الأمريكية KIWA.



وقال هالستروم: المملكة ستكون أكبر سوق مستهدف في المنطقة ونحن نحتاج إلى التركيز على تحسين وصول لحوم البقر الأمريكية إلى المملكة، ونأمل أن نرى مكاسب هناك؛ لأن هناك الكثير من الاهتمام من المصدرين لدينا لزيادة الأعمال التجارية في المملكة.

ويُذكر أن الاتحاد الأمريكي لتصدير اللحوم يركز أيضًا على أن تكون الأسواق الرئيسية لهم هي الإمارات والكويت وعمان والبحرين.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر