الأمير خالد بن الوليد يتوقع مصيرًا مفاجئًا للحوم النباتية

المواطن- الترجمة: منة الله أشرف

قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، مؤسس ورئيس شركة KBW Ventures إن اللحوم ذات الأصل النباتي ستصبح هي الاختيار الأول للمستهلكين على مستوى العالم في عدد قليل من السنوات، مضيفًا: أعتقد أن اللحوم النباتية ستكون أرخص من اللحوم التقليدية بحلول عام 2025.

واللحوم النباتية تبدو مثل اللحوم وتطبخ مثلها وتتفنن الشركات في صناعتها حتى أنها تجعلها تنزف دمًا، لكنها ليست لحومًا حيوانية، بل نباتية، وواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال هي Beyond Meat، ولديها بالفعل منتجات في الأسواق.

جاء تصريح الأمير خالد بن الوليد، في مقابلة مع شبكة CNBC في مؤتمر ميلكن السنوي في أبو ظبي، وقال إن الشركات التي يستثمر فيها يجب أن تكون قادرة على تحقيق إيرادات لكن يجب أن يكون لها تأثير إيجابي على العالم أيضًا.

وتابع الأمير خالد بن الوليد: نحن نركز حقًا على الشركات التي تحل المشكلات التي يمر بها العالم الآن، واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها الآن هي ظاهرة الاحتباس الحراري، والصناعة الثالثة الأكثر تأثيرًا هي صناعة اللحوم، لذلك أعتقد أن علينا إيجاد طريقة أفضل لتوفير البروتين للناس.

ويستثمر الأمير خالد بن الوليد، البالغ من العمر 41 عامًا في شركات مثل Beyond Meat، و TurtleTree Labs التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه شعبية الوجبات واللحوم النباتية حول العالم.

وقال الأمير خالد عندما سئل عما يجعل الشركة جديرة بالاستثمار إن الذوق يلعب دورًا مهمًا فإذا كان المنتج مذاقه غير جيد، فلن يقوم أحد بشرائه، والعامل الآخر هو التكلفة وتأثيره على البيئة.

وأكد خالد بن الوليد على أن الابتكار ودور التكنولوجيا في هذا المجال سيخفض تكاليف المنتجات بمرور الوقت.

ونما اتجاه النباتية بين المشاهير والرياضيين ورجال الأعمال، فالأمير خالد بن الوليد نباتي، وكذلك مايلي سايروس، وناتالي بورتمان، وبيونسيه، وإلين ديجينيرز، وفينوس وليامز، وأليكس هونولد.

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