الأندية السعودية تخطف الأنظار في آسيا

المواطن – مروة نبيل

تألقت الأندية السعودية “الهلال، الأهلي، النصر والتعاون” بشكل لافت خلال منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

لا بديل عن الفوز:

ورفع الرباعي السعودي شعار لا بديل عن الفوز في ثاني جولات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحويل تأخره خارج الأرض ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى فوز بثنائية.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى 6 نقاط ليتساوى مع نظيره باختاكور الأوزبكي، الذي يتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الزعيم، ما يزيد من صعوبة مباراتهما المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتجاوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كبوة التعادل في الجولة الأولى، وتمكن من الفوز على الاستقلال الإيراني بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الوصيف.

واستمرت انتفاضة الأندية السعودية اليوم، ونجح النصر في تحويل تأخره خارج أرضه أمام العين الإماراتي إلى فوز بثنائية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن السد القطري المتصدر.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الأنظار خلال مشاركته الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق الفوز الثاني على التوالي اليوم، بعدما تغلب على الدحيل القطري بهدفين دون رد، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.

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