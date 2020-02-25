الأهلي ضد الزمالك .. 3 انسحابات للأبيض في الدوري

المواطن - مروة نبيل

اضطر حكم مباراة الأهلي ضد الزمالك بالأمس لإلغاء القمة المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، لعدم حضور لاعبي الفريق الأبيض إلى ملعب القاهرة الدولي.

الأهلي ضد الزمالك

وكان مقررًا أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك بالأمس عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، وتم تأجيلها لمدة ساعة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وعدم وصول الحافلة الخاصة بالفريق الأبيض الذي أعلن عن خوض اللقاء بالناشئين.

ووقف لاعبو المارد الأحمر وحكم مباراة الأهلي ضد الزمالك دقيقة حداد على وفاة سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق، عمر فهمي الذي رحل بعد صراع مع مرض سرطان المخ، وانتظر الحكم المدة القانونية قبل أن يعلن إلغاء اللقاء.

انسحابات الزمالك

ويُعتبر انسحاب الأبيض من مباراة الأهلي ضد الزمالك بالأمس هو الثالث، إلا أنها المرة الأولى التي لم يحضر فيها الفريق إلى الملعب.

وتعود المرة الأولى التي انسحب فيها الفريق الأبيض إلى موسم 1995/ 1996، عندما سجل حسام حسن الهدف الثاني للمارد الأحمر، ليعترض الجهاز الفني لنادي الزمالك واللاعبون، لينسحب قبل دقائق على نهاية اللقاء.

وبعد مرور 4 دقائق على انطلاق مباراة القمة في موسم 1998/ 1999، قرر نادي الزمالك الانسحاب، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأبيض أيمن عبدالعزيز لتدخله القوي على إبراهيم حسن.

وتُعد مباراة الموسم الحالي هي الثالثة، حيث أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في البداية عن رغبته في تأجيل مباراة القمة، قبل أن يرفض استكمال الدوري المصري في وجود اللجنة التي تُدير اتحاد الكرة.

وأعلن منصور بعد ذلك عن خوض المباراة بفريق الشباب، ولكنه لم يحضر إلى الملعب، ليصدر اتحاد الكرة بيانًا يعرب من خلاله عن أسفه لهذا المشهد وتطبيق اللائحة، خاصة أنه تم التنسيق مع الأمن وتبين عدم وجود عوائق وصول الفريق.

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