الأهلي ضد المصري .. المارد الأحمر ينفرد بالصدارة بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي ضد المصري، الجمعة، بالجولة السادسة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري موسم 2019- 2020، بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

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وبدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المصري، بضغط هجومي من قبل لاعبي المارد الأحمر، الذين نجحوا بإحراز الهدف الأول عبر اللاعب التونسي علي معلول من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول. وحاول نجوم المارد الأحمر، بلقاء الأهلي ضد المصري الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء، ولكن دون جدوى. ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد المصري، نشط فريق المصري هجوميًّا بحثًا عن تسجيل هدف التعادل في شباك الحارس محمد الشناوي. ولكن استمر ضغط الأهلي ضد المصري، حتى نجح بطل الدوري المصري 41 مرة، في إحراز الهدف الثاني باللقاء عبر اللاعب النيجيري جونيور أجايي بالدقيقة الثالثة والثمانين بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا. وواصل ضغط المارد الأحمر، حتى نجح اللاعب محمود كهربا في تتويج مجهوداته بإحراز ثالث أهداف الأهلي ضد المصري بالدقيقة الحادية والتسعين من عمر المباراة. وأصبح رصيد النادي الأهلي بعد الفوز في لقاء الأهلي ضد المصري، 45 نقطة بالمركز الأول وبفارق 13 نقطة عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، أما نادي المصري فتجمد رصيده عند 20 نقطة بالمركز العاشر. وكانت مباراة الأهلي ضد المصري أُقيمت على ملعب نادي حرس الحدود في مدينة الإسكندرية المصرية. وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد المصري، كان الزمالك خاض مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي، حيث فاز الزمالك باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الترجي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في قطر. وبعد الفوز في لقاء الأهلي ضد المصري، يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل في الإمارات.