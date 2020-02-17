الأهلي مع بهلكي يستعيد الروح القتالية ويتجاوز الظروف

المواطن – مروة نبيل

نجح المدرب الوطني مازن بهلكي في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز ضد الاستقلال الإيراني، وظهر اللاعبون بشكل مميز تحت قيادته.

الأهلي ضد الاستقلال:

ولعب الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائيته سلمان المؤشر.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني، ثم الاستقلال والشرطة العراقي برصيد نقطة لكل منهما.

استعادة الروح:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” بالمستوى الذي قدمة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، رغم الظروف التي يمر بها، ورحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس قبل وقت قليل من المواجهة الآسيوية.

وقال محمد الصدعان: “الأهلي لم يكن جيدًا جدًّا فنيًّا، ولكن الروح طغت على المباراة، وحارس المرمى ياسر المسيليم أنقذ الفريق من 3 أهداف محققة.. وكلمة حق علينا أن نُنصف حسين عبدالغني”.

وعلق أحمد المصيبيح على أداء الأهلي ضد الاستقلال قائلًا: “الراقي فاجأنا باللعب بطريقة مختلفة، وتجاوز كل الظروف التي يمر بها، وتشعر أن الفريق تحرر قليلًا من الضغوطات”.

وتابع عيد الثقيل: “العنوان الرئيسي في الأهلي هو عودة الروح، والمدرب الوطني لعب على العامل النفسي وقدم اللاعبين الشباب وأضاف لهم حسين عبدالغني لتكتمل التوليفة”.

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