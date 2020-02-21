الأهلي يبحث عن الفوز الـ14 ضد الفتح

المواطن – مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تفوقه ضد الفتح في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الأهلي ضد الفتح

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي ضد الفتح اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي ضد الفتح 21 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي الذي حقق الفوز في 13 مواجهة، مقابل 4 انتصارات للنموذجي، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويُعد ملعب الجوهرة المشعة بمثابة الفأل الحسن للاعبي الأهلي ضد الفتح قبل مباراة الفريقين اليوم، حيث خاضا 6 مواجهات عليه في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الراقي في الفوز بها جميعًا.

وقبل مباراة الأهلي ضد الفتح اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يتذيل النموذجي الترتيب برصيد 12 نقطة.

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