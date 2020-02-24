الأهلي يستعد لمباراة النصر بمناورة فنية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجماعية، مساء أمس الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد النصر.

وعقد المدرب الوطني مازن بهلكي محاضرة نظرية قبيل بداية المران، شرح من خلالها النهج الفني المطلوب وبرنامج الفريق استعدادًا لمباراته المقبلة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم محمد الحارثي.

وأجرى اللاعبون في بداية الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وشهدت تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وقسم المدرب عناصر الفريق الأول إلى مجموعتين، وأقام مناورة فنية بينهما على منتصف ملعب التدريبات، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

وشارك البرازيلي جوزيف دي سوزا في تدريبات الأهلي الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية، فيما واصل البوسني ألفيس ساريتش برنامجه التأهيلي بالدوران حول المضمار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النصر على ملعب الملز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

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