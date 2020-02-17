الأهلي يلغي عقد جروس ويكلف البهكلي مدربًا للفريق

المواطن – محمد سمعه

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، إلغاء عقد المدرب السويسري كريستيان جروس، وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية لفسخ العقد خلال اليومين الماضيين.

وأعلن حساب الأهلي في “تويتر” أن مجلس الإدارة كلّف المدرب مازن بهكلي لتدريب الفريق الأول مؤقتًا في المباريات المقبلة، حيث ستكون البداية اليوم الاثنين بمواجهة نادي استقلال طهران الإيراني.

ولم يسافر المدرب السويسري جروس مع بعثة الأهلي إلى الكويت، استعدادًا لمواجهة استقلال طهران الإيراني اليوم الاثنين بدوري أبطال آسيا.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الجديد للأهلي، سيكون المدرب الوطني صالح المحمدي الذي كشف كواليس انضمامه لتدريب الأهلي في ولاية ثانية، حيث قال بأنه لم يرفض العودة للأهلي مجددًا مضيفًا أن الأمر تم بمنتهى السهولة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر إقالة جروس، بعد الخسارة من الوحدة بالجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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