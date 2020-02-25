الأوامر الملكية : إعفاء وزيرين واستحداث 3 وزارات

المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عدة أوامر ملكية تضمنت إعفاء بعض الوزراء والمسؤولين واستحداث بعض الوزارات ودمج وزارات.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الأوامر الملكية الصادر اليوم الثلاثاء غرة رجب 1441 هـ.

إعفاء سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

إعفاء إبراهيم العمر محافظ هيئة الاستثمار من منصبه.

ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”.

تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم “وزارة السياحة”.

تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.

إعفاء تركي الشبانة وزير الإعلام من منصبه ويكلف الدكتور ماجد القصبي بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

تكليف ماجد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

تعيين أحمد الخطيب وزيرًا للسياحة.

تعيين المهندس خالد الفالح وزيرًا للاستثمار.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر