الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا

الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا

2020/02/15
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار
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كورونا
المواطن - متابعة

أعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، وهذه الحالة هي الأولى خارج قارة آسيا.

يذكر أن السلطات الصينية أعلنت، اليوم السبت، أن فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصاً على الأقل في الصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق. وبذلك يتخطى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين في يناير.

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