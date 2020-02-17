الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020

المواطن – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف مراقب جودة البيانات – مشروع التعداد “وظيفة مؤقتة” للرجال ، وفق التفاصيل التالية :
- وظيفة مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020 والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في 8 مارس 2020، ويكون العمل مسائي.
- يشترط عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة كانت (تفرغ كامل).
– طبيعة العمل:
- مراقبة ومراجعة الأعمال الميدانية وضبط جودة البيانات الواردة من قبل الباحث الميداني.
المهارات
المؤهلات العلمية:
بكالوريوس :
- إحصاء.
- بحوث عمليات.
- اقتصاد.
- رياضيات.
- إدارة أعمال.
- محاسبة.
- تقنية المعلومات بتخصصاتها.
- لغة إنجليزية.
- إعلام.
- حقوق.
- التخصصات العلمية الأخرى.
– الخبرة: حديث تخرج ( يشترط بدون خبرة)
المهارات:
– إتقان استخدام الحاسب الآلي (برامج مايكروسوفت أوفيس).
– لغة إنجليزية متوسطة.
– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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