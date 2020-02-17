الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020

المواطن – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف مراقب جودة البيانات – مشروع التعداد “وظيفة مؤقتة” للرجال ، وفق التفاصيل التالية :

وظيفة مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020 والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في 8 مارس 2020، ويكون العمل مسائي.

يشترط عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة كانت (تفرغ كامل). – طبيعة العمل: مراقبة ومراجعة الأعمال الميدانية وضبط جودة البيانات الواردة من قبل الباحث الميداني.

المهارات

المؤهلات العلمية: بكالوريوس : إحصاء. بحوث عمليات. اقتصاد. رياضيات. إدارة أعمال. محاسبة. تقنية المعلومات بتخصصاتها. لغة إنجليزية. إعلام. حقوق. التخصصات العلمية الأخرى. – الخبرة: حديث تخرج ( يشترط بدون خبرة) المهارات: – إتقان استخدام الحاسب الآلي (برامج مايكروسوفت أوفيس). – لغة إنجليزية متوسطة.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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