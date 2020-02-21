الإخبارية: إصابة مدير الدوريات الأمنية بالمدينة والجاني كان قناصًا

المواطن – المدينة المنورة

أفاد مراسل قناة الإخبارية بأن مدير الدوريات الأمنية في منطقة المدينة المنورة، العقيد عبدالله الغامدي، أصيب بعد تبادل إطلاق النار مع الجاني.

مراسل #الإخبارية: إصابة مدير الدوريات الأمنية في #المدينة_المنورة بعد تبادل إطلاق النار مع الجاني.. ومصادر تقول أن الجاني كان قناص لأحد الجهات الأمنية وتم فصله بسبب مشاكل في العمل pic.twitter.com/0p7tzLkrir — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 21, 2020

ونقل مراسل “الإخبارية” عن مصادر، أن الجاني كان قناصًا لإحدى الجهات الأمنية، وتم فصله بسبب مشاكل في العمل.

وأصيب 3 من رجال الأمن أثناء مداهمة منزل مواطن قام بإطلاق النار على مركبة ودهس قائدها ولاذ بالفرار.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق 27/ 6/ 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف أنه بمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه؛ للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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