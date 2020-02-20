الإصابة تحرم الأهلي من نجمه لمدة 21 يومًا

المواطن – محمد سمعه

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خبرًا صادمًا، وذلك بعد التأكد من غياب المدافع معتز هوساوي عن الفريق الأهلاوي لمدة 21 يومًا بسبب الإصابة.

وكان هوساوي تعرض للإصابة، خلال مباراة الأهلي واستقلال طهران الإيراني، التي أُقيمت الاثنين الماضي بدوري أبطال آسيا.

يذكر أن الإعلامي وليد سعيد كان قال عبر حسابه في”تويتر”: إن معتز هوساوي تعرض لإصابة عضلية أثناء مباراة الاستقلال الإيراني.

وفي وقت سابق، وجّه الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالأهلي، رسالة تحفيزية لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، وذلك قبل مواجهة الفتح بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للأهلي عبر “تويتر” أن الأمير منصور بن مشعل عقد اجتماعًا بلاعبي الفريق الكروي الأول، حيث طالب نجوم الفريق بحصد النقاط الثلاث أمام الفتح غدًا الجمعة، مع التركيز على الإعداد الذهني والبدني للمباراة والالتزام بتعليمات المدرب مازن بهكلي على أرض الملعب وإظهار الصورة الحقيقية للفريق الأهلاوي.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي وليد سعيد عبر “تويتر”: “قدم الأمير منصور بن مشعل مكافأة مالية، بقيمة عشرة آلاف لكل لاعب نظير انتصارهم أمام استقلال طهران، فيما قدمت إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة ونائبه ياسر محروس، مكافأة مالية بقيمة عشرة آلاف ريال لكل لاعب، ليُصبح المجموع 20 ألف ريال، وذلك ضمن إطار تحفيز اللاعبين للقاءات المقبلة”.

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