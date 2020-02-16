الإعلان عن أول شريحة Wi-Fi 6E بسرعات سريعة لهواتف الغد

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة Broadcom عن أول شريحة جاهزة لـ Wi-Fi 6E وهي Broadcom BCM4389، وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم التقنية في حدث CES 2020 بلاس فيغاس.

وبحسب موقع CNET، فكل الشبكات اللاسلكية حاليًا تعمل بترددين 2.4 و 5 غيغاهرتز، بينما Wi-Fi 6E الذي تم تقديمها في بداية عام 2020 مجهزة للعمل بتردد 6 جيجا هرتز.

وتعد شريحة Wi-Fi 6E الجديدة من Broadcom بسرعات سريعة لهواتف الغد، ما يجعلها الجيل التالي الأحدث والمطور لأجهزة الواي فاي، وتمهد لتعزيز استخدام الواقع المعزز والافتراضي وربطهما بسرعة اتصال عالية.

ومع ذلك، من غير المحتمل أن تشهد شريحة Wi-Fi 6E اعتمادًا واسع النطاق حتى عام 2021 على أقرب تقدير، وهذا فقط إذا قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) فتح النطاق 6 جيجاهرتز لاستخدام Wi-Fi، حيث تنتظر هذه الصناعة ضوءًا أخضر رسميًا.

وقال فيجاي ناجاراجان، نائب رئيس قسم التسويق في قسم الاتصالات اللاسلكية بشركة Broadcom: نحن متفائلون للغاية وواثقون من أن القواعد واللوائح الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ستطبق في الأشهر القليلة المقبلة.

وتابع ناجاراجان أن هناك خططًا بالفعل لوضع الشريحة في العديد من الأجهزة المحمولة القادمة.

إمكانيات شريحة BCM4389:

حالياً هناك شبكات Wi-Fi 5 و Wi-Fi 6 الأحدث، وتعتمدا على نطاقي 2.4 و 5 غيغاهرتز لنقل كمية كبيرة من البيانات لاسلكيًا، أما الشبكة الجديدة Wi-Fi 6E فه يتعمل على 6 غيغاهرتز مع 14 قناة إضافية تردد كل واحدة منها 80 ميغاهرتز وعدة قنوات بتردد 160 ميغاهرتز.

ومع زيادة حجم الملفات نتيجة التطور التقني، أصبح من الضروري ابتكار شبكات أقوى قادرة على حمل تلك الكمية بسرعة، هذا يعني إمكانية نقل فيديوهات بدقة 8K وحتى الواقع الافتراضي والبث المباشر بدون الحاجة للانتظار لوقت طويل للتحميل.

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