الاتحاديون يختارون أول الراحلين بعد مباراة التعاون ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

انقلب الجمهور الاتحادي بعد مباراة التعاون ضد الاتحاد، على المدرب الهولندي هينك تين كات، مطالبين برحيله رغم الفوز على سكري القصيم وحصد النقاط الثلاث.

واتجهت الجماهير الاتحادية، بعد مباراة التعاون ضد الاتحاد للتعبير عن غضبها من طريقة المدرب هينك تين كات في إدارة المباراة، قائلين: إن الحظ الجيد وقوة لاعبي الاتحاد تمكنت من إهداء النقاط الثلاث للعميد.

وكان المدرب هينك تين كات تولى تدريب الاتحاد بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، كما أن أصوات الاتحاديين ارتفعت قبل مباراة التعاون ضد الاتحاد اليوم وطالبت بإقالته وتعيين مدرب آخر.

ودخل المدرب الروماني دانيال أيسايلا، مدرب نادي الحزم السابق، قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد قبل انطلاق مباراة التعاون ضد الاتحاد.

يذكر أن النجم البرازيلي برونو أوفيني لاعب الاتحاد نجح في إحراز أول أهدافه مع العميد منذ الانضمام له في يناير الماضي، حيث سجل الهدف الثاني للعميد في مباراة التعاون ضد الاتحاد من ضربة رأسية مميزة بالدقيقة الحادية والثلاثين من عمر الشوط الأول.

أما النجم سعود عبدالحميد فكان أحرز الهدف الأول للفريق الاتحادي، في مباراة التعاون ضد الاتحاد عند حلول الدقيقة الثامنة والعشرين.

وشهدت مباراة التعاون ضد الاتحاد، تحقيق الاتحاد للفوز الأول بعد التعثر في آخر ست جولات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد مباراة التعاون ضد الاتحاد، أصبح رصيد الاتحاد 19 نقطة بالمركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما نادي التعاون فتجمد رصيده عند 27 نقطة بالمركز الرابع.

يذكر أن الفريق الاتحادي يستعد لمواجهة ضمك بالجولة الثامنة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل، حيث يسعى الاتحاد للفوز بعد حصده للنقاط الثلاث في مباراة التعاون ضد الاتحاد اليوم الأربعاء.

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