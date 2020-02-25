الاتحاد الآسيوي يُغرم الهلال وثنائي الفريق

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن عدد من العقوبات ضد نادي الهلال بسبب مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي توج الزعيم بلقبها.

وعاقبت اللجنة نادي الهلال بغرامة 25 ألف دولار، لعدم مرور كافة أعضاء الفريق عبر المنطقة المختلطة للإعلام بعد نهاية مباراته ضد أوراوا الياباني في ذهاب نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بتاريخ 9 نوفمبر الماضي.

وغرمت اللجنة، الهلال 10 آلاف دولار، لرمي جماهيره زجاجات ماء بعد نهاية مباراته ضد السد القطري، في إياب نصف النهائي، بجانب تغريمه 25 ألف دولار، لعدم مرور جميع أعضاء الفريق بالمنطقة الإعلامية المختلطة بعد نهاية لقاء الذهاب.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على محمد الشلهوب والبيروفي أندريه كاريلو تُقدر بـ10 آلاف دولار لكل منهما، وذلك لعدم حضورهما إلى المقابلة السريعة بعد مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب الدور نصف النهائي.

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