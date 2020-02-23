الاتحاد ظُلم.. والـVAR أمام نيران الانتقادات!

المواطن - مروة نبيل

تسبب حكم الساحة وحكام تقنية الـVAR في مباراة الاتحاد والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حالة من الجدل والغضب الجماهيري؛ بسبب الأخطاء التي شهدها الكلاسيكو.

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج الديوانية على القناة الرياضية السعودية، أن نادي الاتحاد تعرض للظلم التحكيمي في الكلاسيكو، وانتقدوا تقنية الـVAR التي تسببت في العديد من الأزمات هذا الموسم.

وقال طلال آل الشيخ: “بروتوكول الـVAR يمنع تغيير اللاعب أو أي إجراء في الملعب عندما يذهب الحكم إلى تقنية الفيديو.. مشكلتنا في حكام الـVAR ومن حق الاتحاد أن يصدر بيان.. وضربة جزاء الهلال تعاد في كل الأحوال.. أتحدث قانونًا”.

وعلق علي المرشود قائلًا: “هذه الجولة هي جولة الأخطاء التحكيمية الفادحة”، وقال سالم العثمان: “الأخطاء التحكيمية واضحة.. الاتحاد ظُلم، هدف الاتحاد صحيح.. ولماذا حكم الـVAR ألغى الهدف وهو ليس بصاحب قرار؟”.

وتابع محمد البكيري: “الاتحاد ظُلم في مباراة الهلال.. والخط الأحمر الحراري لم أشاهده في أي مباراة إلا أمس.. أمس قرارات مؤثرة بسبب غرفة الـVAR لماذا نضع حكم سعودي مساعد في الكلاسيكو؟.. قرارات تثير الريبة”.

وأضاف دباس الدوسري: “الإعلامي الذي تتبدل آراؤه وفق ميوله ضع عليه (X) ركلة جزاء الهلال تُعاد.. لا جدال عليه، لا توجد أي ركلة جزاء للاتحاد.. عبدالإله المالكي كان يستحق كرت أصفر ثاني.. ومنصور الحربي كان يستحق البطاقة الحمراء”.

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