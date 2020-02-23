الاتحاد في شكوى رسمية: الأخطاء أمام الهلال غير منطقية

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد تقديم شكوى رسمية لإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن كافة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تعرض لها الفريق الأول من بداية الموسم، وتحديدًا تقنية الـVAR.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي معاناته من الأخطاء، والتي كان آخرها الأخطاء الفنية غير المنطقية أو المقبولة التي شهدتها مباراة الفريق ضد الهلال بالأمس في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تسببت في خسارة المباراة وثلاث نقاط في غاية الأهمية بهذه المرحلة من المنافسة.

وجاء في بيان نادي الاتحاد: “تم تسجيل عدة أخطاء مؤثرة في مباراة الفريق أمام الهلال إذ تم إلغاء هدف صحيح في الدقيقة 79 بداعي التسلل وهو ما تم رصده بشكل خاطئ؛ لأن الإعادة أظهرت عدم دقة الخطوط الموضوعة وقت خروج الكرة من قدم اللاعب الممرر”.

وتابع: “حسب توجيه فيفا، لا يحق للحكم السماح بأي إجراء خلال مناقشة الحالة مع الحكم المساعد لحين اعتماد القرار، لكن الحكم سمح بإجراء التبديل بعد تسجيل الهدف قبل أن يقرر إلغاءه، وهذا قرار خاطئ؛ لأن التغيير كان بناءً على وضع الفريق في المباراة بعد احتساب الهدف”.

وأضاف: “تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد مشابهة لتلك الحالة التي احتسبت على النادي لمصلحة الهلال، وعدم احتساب ركلة جزاء بعد ركل مدافع الهلال لمهاجم نادي الاتحاد في حالة أظهرتها كاميرات الجماهير، في حين تجاهل إظهارها الـVAR وأيضًا مخرج المباراة”.

وواصل: “حالة ضرب للاعب خالد السميري بدون كرة تستحق الطرد لم يشر لها الـVAR، وفي لحظة تسديد لاعب الهلال لركلة الجزاء حدث دخول من جانب أحد اللاعبين في الهلال وذلك مخالفة صريحة لنص القانون الذي يفرض في حالة تصدي الحارس للكرة أن يتم احتساب خطأ على الفريق المسدد، وعدد من الأخطاء التحكيمية الأخرى التي كانت في صالح الاتحاد وتجاهلها الحكم وحكام الـVAR”.

وشدد مجلس إدارة نادي الاتحاد على أنه “لا يبحث عن تسجيل موقف تجاه ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية “ليست تقديرية” في ظل وجود تقنية الـVAR، خصوصًا وأن هذه الأخطاء تضرر منها نادي الاتحاد واستفاد منها الطرف الآخر في كافة الحالات”.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه “ينتظر موقف اتحاد الكرة تجاه هذه الأخطاء التي تكررت كثيرًا وتسببت في سلب نقاط مستحقة وعدم مواصلة تجاهل حقوق النادي كما حدث في قضية الاحتجاج على لاعب أبها التي كانت كافة المستندات والشواهد تؤكد أحقية النادي في كسب نقاط ذلك اللقاء، إلا أن لجان الاتحاد السعودي كان لها رأي آخر”.

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