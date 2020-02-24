الاتحاد يستعد لمباراة الشباب بمشاركة البيشي

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته، اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الشباب، وسط متابعة إدارية.

ووجه المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الهلال الماضية، بتأدية تدريبات استرجاعية.

وأدى باقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبات لياقية، ومن ثم قسم البرازيلي كاريلي اللاعبين إلى مجموعتين أدت مناورة كروية.

وشهد مران الاتحاد اليوم مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالعزيز البيشي بعد غيابه خلال الفترة الماضية؛ بسبب ظروف أسرية خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثامن بـ28 نقطة.

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