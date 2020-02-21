الاتحاد يفقد نجمه أمام الهلال

المواطن – محمد سمعه

سيفقد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الهلال، المقرر إقامتها غدًا السبت بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر غياب اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل عن صفوف الاتحاد أمام الهلال، وذلك بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء كان آخرها في مباراة ضمك بالجولة الـ18 من بطولة الدوري.

ووصلت بعثة نادي الاتحاد إلى الرياض اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الهلال.

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل المباراة، يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

ومن المقرر نقل مباراة الهلال والاتحاد على قناتي الرياضية السعودية 1 والرياضية السعودية 2.

وكان لقاء الذهاب بين الهلال والاتحاد، انتهى بتفوق الهلال بثلاثية مقابل هدف في جدة، حيث أُقيمت المباراة يوم 21 سبتمبر الماضي.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر