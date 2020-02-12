الاتحاد يُهدد الأهلي بضم خليفة جروس

المواطن – محمد سمعه

يبحث مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن التعاقد مع مدرب جديد لخلافة المدرب الهولندي هينك تين كات، الذي تمت إقالته إمس الثلاثاء عقب الخسارة من نادي ضمك بالجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن نادي الاتحاد وجد المدرب المناسب له، بعدما فشل في التوصل لاتفاق للتعاقد مع البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الوحدة السابق.

ويُفكر الاتحاد في ضم المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، الذي يُفكر الأهلي أيضًا في التعاقد معه في حال تمت إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس.

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحافية: إن الأهلي أصبح قريبًا من ضم المدرب فلادان ميلويفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسويسري جروس، الذي تعرض لحملة هجومية من قبل جماهير الأهلي بعد التعادل مع نادي العدالة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن فلادان ميلويفيتش كان مُرشحًا لتدريب نادي الزمالك المصري ونادي الهلال في الفترة الأخيرة، لكن الزمالك تعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون والهلال تعاقد مع الروماني رازفان لوشيسكو في أول الموسم الحالي.

وقال الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالراقي في وقت سابق: “لست راضيًا على جروس ولا حتى على أحمد بامعوضة.. هما من يتحملان ما يحصل في الأهلي.. اللاعبون لا ذنب لهم.. مستويات الأهلي الأخيرة بـ(البركة والحظ).. أتمنى عودة صالح المحمدي”.

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