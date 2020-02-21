الاتفاق ينتفض ويهزم الفيصلي بدوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن – محمد سمعه

تمكن نادي الاتفاق من العودة لطريق الانتصارات، بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن فاز اليوم الجمعة على نادي الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليبدأ الشوط الثاني من المباراة بتفوق اتفاقي نتج عنه الهدف الأول الذي سجله اللاعب المغربي وليد أزارو بالدقيقة السابعة والخمسين.

وواصل نادي الفيصلي بحثه عن إحراز هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب خالد كعبي من تسجيل هدف التعادل للفيصلي بالدقيقة الـ63.

وفي ظل اعتقاد الجميع، أن المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، انتفض الاتفاق بإحرازه الهدف الثاني عبر اللاعب سعيد الربيعي بالدقيقة الخامسة والستين.

وانتهت مباراة الاتفاق والفيصلي، بفوز فارس الدهناء بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 23 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 28 نقطة بالمركز السابع في جدول الترتيب.

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