البحرين تعلق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة 48 ساعة

المواطن - متابعة

أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين، اليوم، عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة، وذلك بسببمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت إدارة شؤون الطيران المدني في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية إنها تتعاون مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وفحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس، للتأكد من عدم إصابتهم به.

وأضافت أنه في حال ظهور الأعراض على القادمين إلى مطار البحرين سيتم نقلهم على الفور إلى المراز المخصصة للعزل، للخضوع للعلاج اللازم، والتأكد من نتائج التحاليل.

وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الصحة في البحرين، أعلنت يوم أمس عن أول إصابة بفيروس كوفيد 19 في البلاد، لمواطن بحريني قادم من إيران عن طريق دبي، وقامت بنقله على الفور للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

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