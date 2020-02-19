البدر: التعاون لا يرفع الراية مبكرًا

المواطن – مروة نبيل

أشاد الإعلامي خالد البدر بأداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هذا الموسم، مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

#رياضه_ميديا خالد البدر :#التعاون منذ ستة سنوات يقدم كرة جميله خاصة مع المدرسة البرتغالية وفريق لايرفع الراية مبكرا، وادارته من خلال المصاريف القليله أنتجت عمل عالي. pic.twitter.com/uEXegXs4gg — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 19, 2020

وقال خالد البدر: “أبارك لأنديتنا بعدما حققوا العلامة الكاملة في الجولة الثانية، في الوقت الذي كان يتوقع فيه الكثير أن الأندية السعودية وتحديدًا الأهلي والتعاون لن يحققوا نتيجة إيجابية”.

وتابع: “التعاون أول ما بدأ البطولة توقعت أن يكون خارج الحسابات بسبب معطيات كثيرة، ومنها القائمة وتوقعت أن يكتفي بمشاركته في دور المجموعات خاصة أنه يتواجد مع فرق قوية الدحيل والشارقة الإماراتي بجانب الفريق الإيراني”.

وأضاف: “التعاون منذ 6 أو 7 سنوات يُقدم كرة جميلة خاصة مع المدرسة البرتغالية، فريق دائمًا لا يرفع الراية مبكرًا حتى محليًا، ويعيش فترة استقرار إداري ومن خلال مصاريف قليلة أنتج عملًا عاليًا”.

وواصل: “أن يفوز بهدف نظيف في المباراة الأولى، وفي الجولة الثانية يفوز بهدفين ليحقق العلامة الكاملة وبشباك نظيفة، ليتفوق على الأندية السعودية التي سجلت واستقبلت أيضًا، لذلك التعاون من 5 أو 6 سنوات يستحق هذه المكانة”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “السنة الماضية توج التعاون بلق بكأس خادم الحرمين الشريفين، والموسم الحالي يُشارك في آسيا، وحاليًا يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على خطف بطاقة التأهل”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “التعاون عليه أن يستثمر الفرص الحالية، كونه متصدر المجموعة، وسيخوض أكثر من مباراة على أرضه، ونشكر جماهيره على الدعم الكبير ضد الدحيل”.

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