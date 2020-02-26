البرازيل تسجل أول إصابة بـ كورونا في أمريكا الجنوبية

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أمس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضا في قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أن الحالة المصابة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا عائد من منطقة لومباردي الإيطالية.

وأضافت أن المريض يعالج حاليًا في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

كما أعلنت السلطات الصينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في البلاد إلى 2715 حالة، وذلك بعد تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعد تلك الحصيلة هي الأقل التي يتم رصدها خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وبحسب التقرير اليومي الذي تصدره لجنة الصحة الوطنية عن آخر تحديثات الفيروس المستجد، فإنه تم تسجيل أيضًا 406 حالات إصابة جديدة، منهم 401 يعيشون في مقاطعة هوبي، ليتجاوز بذلك عدد المصابين بالفيروس الـ 78 ألف شخص.

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