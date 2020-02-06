البريك ينعش تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم محمد البريك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الخميس، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وكان محمد البريك قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال تدريبات الهلال استعدادًا لمباراة الشباب في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وخضع محمد البريك لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، ولكنه غاب عن مباراة الهلال والرائد الماضية، لتجهيزه بأفضل شكل ممكن، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره شهر خودرو الإيراني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تابعنا على تواصل معنا على