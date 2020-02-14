البطاقات الملونة عنوان مباريات الشباب والنصر

المواطن – مروة نبيل

يدخل الشباب والنصر مباراة اليوم بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري ومنح اللاعبين دفعة معنوية على تقديم الأفضل خلال المواجهات المقبلة.

الشباب والنصر

البطاقات الملونة

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ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الشباب والنصر اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقبل مباراة الشباب والنصر اليوم، يقع الليوث في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني برصيد 35 نقطة.وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إحصائية البطاقات الملونة في آخر 12 مباراة بين الشباب والنصر قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم. وشهدت مباريات الشباب والنصر حصول الفريقين على 59 بطاقة ملونة، وكان للاعبي الليوث النصيب الأكبر، حيث حصلوا على 33 بطاقة صفراء و6 بطاقات حمراء، مقابل 18 بطاقة صفراء للاعبي العالمي، وبطاقتين حمراوين.