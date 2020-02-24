البليهي ينعش مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي، اليوم الاثنين، مشاركة النجم علي البليهي لتتأكد جاهزيته لمباريات الزعيم المقبلة.

وشارك علي البليهي في المناورة التي فرضها المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مران الهلال اليوم، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح.

وكان البليهي قد غاب عن الهلال خلال الفترة الماضية، بعدما تعرض لجروح في أنحاء متفرقة من جسده، بعد سقوط أحد الأبواب الزجاجية عليه، وأجرى عملية جراحية لإزالة قطع الزجاج المتهشم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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