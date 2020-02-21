التحالف: قوات الدفاع تعترض صواريخًا باليستية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

المواطن – واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، باعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخًا بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مدن سعودية.

وقال المالكي إن الميليشيا الحوثية أطلقت صواريخًا بالستية تجاه المملكة في الساعة 00:30 من صباح اليوم الجمعة، وذلك بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني .

وأوضح المالكي أن صنعاء أصبحت مكاناً للحوثيين يقومون خلاله بتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكاتهم واستخدامهم للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

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