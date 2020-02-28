التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير العربية مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2020.

الزمالك ضد الترجي

ومن المقرر أن يدفع المديران الفنيان الفرنسي باتريس كارتيرون ومعين الشعباني بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم، أملًا في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر لتسهيل مهمتهما.

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعاملي الأرض والجمهور لحسم مباراة اليوم لصالحه، حيث ستشهد المواجهة الإفريقية حضور 30 ألف مشجعًا، ما يمنح الأبيض أفضلية كبيرة.

كما يدخل الأبيض مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم بأفضلية معنوية، بعد فوزه على الفريق التونسي قبل عدة أيام في نهائي كأس السوبر الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج باللقب القاري.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق التونسي للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مهمته في مباراة الزمالك ضد الترجي التي ستُقام في تونس الأسبوع المقبل، ولرغبة لاعبيه في تعويض خسارة لقب السوبر الإفريقي.

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، فرجاني ساسي، طارق حامد، أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وينتظر أن يبدأ الفريق التونسي بتشكيل مكون من؛ معز بن شريفية، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، إيهاب المباركي، فوسيني كوليبالي، خليل شمام، عبدالرؤوف بن غيث، بلال بن ساحة، محمد علي بن رمضان، حمدو الهوني وإبراهيم واتارا.

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